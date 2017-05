Sadiki shënoi gol me kokë në stilin e Ramosit (VIDEO)

Rabotnicki dhe Vardari kanë luajtur baraz 2-2 në derbin e qytetit të Shkupit, që u luajt sot në kuadrin e javës së 33-të në ligë e parë.

Derbi me Vardarin solli futboll të pëlqyeshëm, me raste të shumta dhe me katër gola, nga dy në të dyja anët.

Vardari dy herë ishte në epërsi, por “romantikët” në të dyja rastet arritën të barazojnë.

Në barazimin e parë shënoi gol mbrojtësi shqiptar, Nehar Sadiki, i cili shfrytëzoi rivënien nga këndi, duke shënuar gol me kokë në stilin e kapitenit të Realit, Ramos. Një gol tjetër e shënoi Siljanovski.

Pas këtij barazimi, Rabotnicki gjendet në vendin e tretë me 53 pikë, dy më shumë se Pelisteri, duke siguruar pjesëmarrjen në Europë sezonin e ardhshëm./lajm