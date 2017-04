Sadiki:U gëzova për golin, sepse i sigurova pikë Rabotniçkit (VIDEO)

Nehar Sadiki është shprehur i lumtur për golin që e shënoi kundër Renovës në Tetovë. Mbrojtësi i talentuar i Rabotnickit tregon se si u ndje pas golit të sotëm, duke i siguruar një pikë ekipit të tij.

“Unë sapo hyra në lojë në pjesën e dytë dhe pas një aksioni ia dola që me kokë të shënoj gol, i cili në fund rezultoi me rrëmbimin e një pike. U gëzova shumë që me golin tim i sigurova një pikë Rabotnickit”, deklaroi Sadiki, talenti kumanovar i skuadrës shkupjane.

Ai shtoi se gjatë ndeshjes krijuan disa mundësi të mira shënimi, por nuk arritën t’i konvertojnë në gola.

“Ndeshja ishte e mirë, patëm raste të shumta, por nuk i realizuam. Mendoj se kjo pikë është shumë me rëndësi për ne”, theksoi ai pas ndeshjes.

Pas javës së 30-të, Rabotnicki renditet i treti në tabelë me 48 pikë./lajm