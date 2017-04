Sakrifica e Familjes Salihaj nga Durajt e Kaçanikut

Familja e Plakut atdhetar, humanitar, njeri i besës dhe i perkushtimit atdhetar dhe familjar, Ilaz Metush Salihaj nga Durajt e Kacanikut, i dha kësaj toke 5 anëtarë, të cilet ranë për të mos vdrkur kurrë në trevën e Kaçanikut… Sabri, Kemajl, Lumnije, Izahir dhe Bekim Salihaj u vranë dhe u masakruan nga barbaria serboçetnike vetëm e vetëm se ishin shqiptarë dhe vetëm e vetëm se e donin Lirinë dhe Pavarësinë e Republikës së Kosovës… Ata, sot kujtohen me nderim dhe pijetet, ndërsa trashëgimtarët e tyre studiojnë, veprojnë, punojnë dhe arrijnë suksese në Kosovë, por edhe jashtë vendit… Kujtimi dhe nderimi për dëshmorët dhe martirët është detyrim dhe njerëzi e përhershme, andaj kurdoherë të veprojmë dhe të punojmë për të mirën e atdhetarëve, dëshnmorëve dhe martirëve qëna sollën, ditë, liri dhe dritë e të mira të Përjetshme …

Shkruan: Afrim MUSTAFA,

Reporter dhe Veteran i luftërave të UÇK-së

Lufta për Liri dhe Pavarëasinë e Kosovës i ka rrënjët të ngulitura në Gjakun e sakrificës dheflijimittë 2.376 dëshmorëve, por edhe të 12.300 martirëve, që ranë për këtë tokë dhe atdheun e lirë. Dëshmorët dhe martirët ranë që, sot, të jetojmë të lirë, të pavarur, të dinjitetshëm dhe sovranë. Në vazhdim, shkruaj për pesë anëtarët e Familjes, Salihaj nga Durajt e Kaçanikut, e cila në këto treva njihet siFamilje me traditë, mikpritëse, atdhetare dhe vepruese për tëmirat e këtij dheu dhe kontribuese për Kosovën e Lirë dhe të Pavarur… Janë, 5 anëtarët ë Famuiljes së Plakut të urtë, të dashur dhe besnik, Ilaz Metush Salihaj nga fshati buzë maleve të Sharrit, apo vendlindja edhe e tribunit të mirënjohur në këto troje, kaçakut emblematik të Kaçanikut, të maleve të Sharrit, të Karadakut dhe të krejt Shqiptarisë, Avdyl Dura, i rënë heroikisht këtu e me shumë se 6 dekada më parë për Shqipërinë etnike dhe për BashkimKombëtar, më 28 qershor të vitit 1949… Në fakt, Ilaz Metush Salihaj, ( 1923- ) është nip i Avdyl Durës dhe kjo familje u përball me vjet e me shekuj me pushtuesit sllavobarbarë deri në ditën kur u çlirua Kosova, më 12 qershor 1999 nga e lavdishmja, Ushtria Çlirimtare e Kosovës dhe nga mikja jonë, aleatja e madhe, NATO… Autori i këtij shkrimi hulumtues, dokumentues dhe studimor, ka dëshmi n nga kujtimet dhe veprimet konkrete me familjen e Ilaz Salihajt, e sidomos me djemtë e tij, bashkëveprimtarë: ReshatSalihaj, tash veteran i UÇK-së, i përndjekurdhe i dënuar nga regjimiserb me 8 vjet burg në mungesë në vitin 1998, bashkë me themeltarët e UÇK-së nga treva e Kaçanikut: QamilIlazi- Komandant Bardhi, Hajrush Kurtaj- Komandant “ Kaçaniku i Fortë” , BeratLuzha, RemziElezi…, të cilët po ashtu u përndoqëndhe u dënuan ngaregjimi kriminal serb… Para se të shkojnë në Përjetësi djemtë e IlazSalihajt: Sabri Salihaj ( 1 Prill 1964- 13 Prill 1999) Kemajl Salihaj ( 31 janar 1969- 13 Prill 1999), Lumnije Hajdari- Salihaj( gruaja e Kemajl Salihajt)- ( 14 tetor 1969- 28 mars 1999), nxënësi i shkëlqyeshëm në shkollën e Mesme të Mjekësisë në Ferizaj, IzahirSalihaj,(17 shtator 1982) dhe BekimSalihaj, ( 25 shkurt 1974- 25 Shkurt 1999), FamiljaSalihaj, ishte keqtrajtuar, torturuar, basitsur e shqetësuar shumëherë, madje për shumë vjet ngapoliciapushtuese vrastare serbe…Bastisjet e para serbosllave mbi anëtarët e Familjes kontribuese dhe atdhetare, Salihaj, nisën nga 25 shkurti i vitit 1994, duke torturuar dhe maltretuar në vazhdimësi edhe nëvitet 1995, 1996, 1997 dhe 1998… Më së shumti u keqtrajtuan, kryefamiljari, Ilazi me bashkëshorten, Azeminen, si dhe djemtë: Sabriu, Kemajli, ndërsa këtu u konfiskua edhe material i shumtë i veprimtarisë së ReshatSalihajt me bashkëveprimtarët, si një makinë shkrimi,” Unia”,e cila përdorej për veprimet e GrupitLetrar,” Fazli Grejçevci” nëElezaj, si dhe për dokumentimin e veprimtarisësë KMDLNJ në këto treva… Kontribut për zhvillimin dhe rritën e veprimtarisë së këtij grupi atdhetar, i cili rreth vetes tuboi qindra veprimtarë, shkollarë e studentë dha pikërisht edhe i riu, Bekim IlazSalihaj, i cili nuk pushoi së vepruari, për rritën dhe zhvillimin e Grupit të mirënjohur,e i cili nën petkun” letrar”, tubonte rreth vetes plot e përplot bashkëveprimtarë, atdhetarë dhe njerëz të veprimit dhe të sakrificës për lirinë e atdheut… Në rrethana tejet të rënda të një lufte të pabarabartë që zhvillohej me pushtuesin serb dhe UÇK-në, BekimSalihaj humb jetën tragjikisht, pasi ai u gjet i vrarë, apo i vetëvrarë, më 25 Shkurt të vitit 1999… Duke e njohur karakterin e tij, thellësish njerëzor, humanitar dhe të sinqertë tëBekimit, autori i këtij shkrimi beson shumë se, ky akt mund të ketë ndodhur nga e ashtuquajtura,” Dora e Zezë ( Crna Ruka, organizatë kriminale serbe, e cila veproi pikërisht në shkurt të vitit 1999 dhe që mori disa jetë njerëzish shqiptarë në vende të ndryshme të Republikës së Kosovës… Ishte kohë e zhvillimeve të papara të luftës dhe dhunës sllavoserbe në këto treva, e cila po ashtu perms shantazheve me tërë aparatin terrorist shtetëror vepronte me ngulm për të futur përçarje, tmerr dhe lemeri midis shqiptarëve… Siç kanë treguar, vetë prindërit e Bekimit, por edhe motrat: Kimetja dhe Xhevushja, më datën 25 shkurt të vitit 1999, paraprakisht, Bekimin e thërret dikush në telefon, gjoja për t’i blerë ca bukë në furrë, ku ai punonte, ndërsa pas më pak se një ore ai u gjet i vrarë ( varur) në furrën, apo ndërmarrjen,” Mërgimi comerc” në Duraj,.. Sot, kur Kosova gëzon Lirinë dhe Pavaresinë, kujtohen me pietet dhe nderim dëshmorët dhe maritrët që u flijuan për Kosovën e Lirë, te pavarur dhe sovrane… Familja Salihaj, kujton me mall e dhembje pesë anëtarët e saj, të cilët u sakrifikuan me 28 mars dhe 13 prill te vitit 1999, pak kohe para se të agojë liria e pritur me vjet dhe me shekuj… Fëmijët e Sabriut, të rënë më 13 Prill 1999, Mërgimi, është para diplomimit ne UP “Hasan Prishtina”, ndërsa, Shkumbini ka diplomuar në Arkitekturë dhe është njëri nga arkitektët më të rinj të këtyre trevave… Po ashtu,edhe Shqipdoni, studion shkencat kompjuterike në Universitetine Prishtinës… Nëna e tyre, Nexharije Reka- Salihaj, përkujdeset me përkushtim për tre fëmijët e saj dhe të Sabri Ilaz Salihajt… Armendi dhe Argjenda janë dy fëmijët e martirëve: Kemajl Salihaj dhe Lumnije Hajdari- Salihaj, të rënë po në masakrën serbe më 13 prill 1999 në Lamaj- Cakaj dhe Tifekaj të Kaçanikut… Armendi, tashmë ka mbaruar shkollën ushtarake në Bernë te Zvicrës , ku tashmë ka marrë gradën e oficerit- lejtnant dhe po ashtu ka nisur studimet në Shkencat Edukative në Universitetine Gjenevës… Shkencat edukative, po në Universitetine Gjenevës po i kryen me sukses edhe, Argjenda Kemajl dhe Lumnije Salihaj…Ajo që duhet përmendur si akt atdhetar, njerëzor, humanitar, është padyshim adoptimi që ua ka bërë Armendit dhe Argjendës, veprimtari i çmuar, xhaxhai i tyre, Reshat Ilaz Saluihaj, i lindur në vitin 1971, i cili po ashtu ishte torturuar, maltretuar dhe burgosur e dënuar nga regjimi kriminal serb gjatë viteve 1990- 1999… Nga 15 Maji i vitit 2002, Reshati i ka marrë me vete zyrtarisht dy fëmijët e Kemajlit dhe të Lumnijes, e te cilët nga kjo kohë keta dy shqiponja të atdheut kanë jetë: Më të mirë, më të qetë, më njerëzore dhe më të lirë, falë përkushtimit të xhaxhait të tyre, Reshat Salihaj, i cili edhe në ditët e sotme vazhdon përkujdesjen me respekt dhe me nderim për fëmijët e vëllait, martir… Duhet përmendur gjithashtu me kujtim dhe dnerim. Izahir Ilaz Salihaj, 17-vjeçar, i vrarë barbarisht po ashtu në masakrën e 13 Prillit 1999… Izahiri kishte një talent të jashtëzakonshëm, veçmas për recitime të poezive me motive atdhetare për Luftën Heroike për Kosovën e Lirë dhe largimin e pushtuesve serbë nga këto troje…Ndonëse me shumë dhembje për humbjen e më të dashurve të tyre, prindërit: Ilaz dhe Azemije Salihaj ndërruan jetë në Kosovëne Lirë… Baca Ilaz, vdiq më 6 mars të vitit 2001, ndërsa nënë, Azeminja, iku nga kjo jetë më 20 tetor të vitit 2014…Nga Familja e Ilaz dhe Azemine Salihajt, tashmë jetojnë: Djemtë: Samiu dhe Reshati, të cilët qe shumë vjet veprojnë dhe punojnë në Zvicër, si dhe Zaimi, që gjendet në Kosovë dhe është veteran I UÇK-së, si dhe motrat: Eminja, Kimetja dhe Xhevushja… Sabri, Kemajl, Lumnije, Bekim dhe Izahir, Gjaku dhe sakrifica Juaj kurrë nuk shuhen… Sa të jetë jeta, Ju Nderojmë dhe ju Përkujtjmë…

