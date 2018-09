Saliu: Skenaret e reja të rrezikshme për shqiptarët në Maqedoni, jemi të papërgatitur

Kryeredaktori i “Lajm”-it, Isen Saliu ka thënë se skenarët e reja janë të rrezikshme për shqiptarët në Maqedoni, ndërsa shtoi se fatkeqësisht shqiptarët janë të papërgatitur për skenare të tilla.

“Ata që i përcjellin qëndrimet që vijnë nga perëndimi, e kanë të qartë se paralajmërime të atilla ka veçmë kanë arritur. Domethënë kemi qëndrime të diplomatëve të njohur të ekspertëve të njohur për Ballkanin që thonë se nëse shkëmbehet Presheva, nëse i jepet Kosovës, kurse Mitrovica Serbisë, nesër edhe Tetova mund të kërkojë bashkim me Kosovën ose me Shqipërinë. Domethënë situata nuk është aspak, rrethanat që janë krijuar nuk lejojnë komoditet të elitave politike dhe intelektuale shqiptare këtu në Maqedoni. Ne po e japim kontributin tonë, po duhet ta japim kontributin maksimal të përqëndrohemi te ajo që të hapet rruga e Maqedonisë për në NATO dhe anëtarësim në BE, mirëpo nuk duhet të lejojmë situatë siç e përmendi profesori, që nesër nëse krijohet kontest tjetër gjeopolitik këtu në rajon, të shkojmë me duar në xhepa, përderisa pala tjetër do të vijë me projekte të gatshme”, ka thënë Saliu në emisionin “Studio e hapur”, në TV SHENJA.

