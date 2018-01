Samsung duket se nuk do të ndalet së na surprizuari, pasi shumë shpejt po mendon të sjellë edhe Galaxy S9 dhe S9 Plus.

Pamjet e reja të publikuara nga nga Android News Headlines zbulojnë se të dy pajisjet duken të ngjashme me Samsung Galaxy S8 dhe Galaxy S8 Plus nga përpara, të kompletuar me një ekran të lakuar dhe korniza të vogla mbi dhe poshtë pajisjes.

Gjithashtu, detaje të tjera përfshijnë një sërë lentesh dhe sensorët mbi ekran, për të cilat disa raporte sugjerojnë përfshijnë një skaner të përmirësuar të irisit.

Planifikimi i butonit ndërkohë duket i njëjtë me S8, me një buton të volumit dhe me një buton të Bixby në këndin e majtë dhe butonin e energjisë në të djathtën.