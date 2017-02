San Antonio ka ilaç për Westbrookun

San Antonio Spurs imponohen 108-94 falë Kawhi Leonard që shënoi 36 pikë duke konfirmuar se po përjeton momentin më të mirë të karrierës duke lënë pas një janar fantastik për të. Ylli i Spurs në fakt ka shënuar 3 paraqitjet e tij më të mira të karrierës në muajin që lamë pas. Me 36 pikët e tij Këahi dominoi edhe sfidën brenda sfidës me Rusell Ëestbrook që shënoi 27 pikë. Gjithsesi ajo që paguajti mbrojtjen e teksanëve ishte e gjithë skuadrta e Thunders që u kushrtëzuan me realizimin e vetëm 35 % të goditjeve nga parketi ndërsa me 20 topat e humbur u dhuruan kundërshtarëve 18 pikë në kundërsulm. Oklahoma nuk mundi të gjejë rimin ndërkohë që San Antonio edhe pse ishte në komandë nuk bëri shkëputjen përfundimtare që në pjesën e parë me miqtë që mbetën në lojë pasi e mbyllën atë me 10 pikë diferencë. Ëestbrook e shndërroi periodën e tretë në shfaqjen e tij pasi shënoi 14 pikë duke rigjetur ritmin sulmues që i dhuroi koshat edhe Adams e Oladipo, por në Donovan e thërriti në stol dhe ky ishte fundi për Oklahomën pasi Mills, Bertans dhe Lee u hodhën në sulmin fitimitar për Spurs, që mposhti linjat e dytë të kundërshtarëve, ndërsa leonard shënoi 12 pikë në fraksionin e fundit për të gjunjëzuar Thunders.

Washington Wizards vazhdojnë marrshin e tyre duke asfaltuar Neë York Knicks që u mposhtën 117-101 në Verizon Center të shndërruar tashmë në një kala të maposhtur për vendasin që aritën aty fitoren e 15 radhazi. Një seri që konfirmon formën e jashtazëkonshme të kryeqytetasve . Ata që paguajnë koston këtë herë ishin Knicks që mbetën në lojë vetëm në dy perodat e para, ku gjithsesi spikati Anthony me 17 pikë. Në fundin e pjesës së parë Washington konkretizoi një rezultat të pjesëshsëm 12-2 që i dhuroi avantazhin prej 5 pikësh para pushimit të gjatë. Më pas erdhi momenti i shkëputjes vendimtare me një tjetër rezultat të pjesëshëm 12-2 që i lejojë Wizards të arratiseshin me kërcimin e Portës që e coi diferencën në 18 pikë duek mbyllur llogaritë praktikisht 12 minutat para fundit.

Rikthehen te fitorja Toronto Raptors që mposhtën në një duel në frymën e fundit dhe të vendosur vetëm në shtesë 108-106 Neë Orleans Pelicans, Kanadezëve ende pa DeRozan ju desh të djersisnin deri ne shtesë ku gjithcka u zgjidh nga magjia e Lomlry që shënoi në total 33 pikë duke dhënë edhe 10 asiste për të rrëmbyer fitoren e Raptors.

Rikthehen te fitorja dhe Houston Rockest që gjunjëzuan 105-83 Sacramento Kings në parketin e Toyota Center duke synuar ti japin vazhdimësi ecurisë së tyre ku kanë pasur jo pak oshilacione me 4 disfata dhe 3 fitore në 7 ndeshjet e fundit. Sacramento ra në tapet që në periodën e dytë, ndërsa të zotët e shtëpisë i dhanë gaz me një rezultat të pjesëshëm 18-3 që shuajti cdo shpresë të skuadrës kaliforniane që e pa vetën shumë shpejt plot 20 pikë mbrapa. Pjesa e dytë vijoi ne Rockets që mbajti ndeshjen nën kontroll duke menaxhuar avantazhin deri në fund.