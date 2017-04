Sanksione individuale ndaj politikanëve në Maqedoni?!

As Komisioni Evropian e as delegacioni i BE-së në Shkup nuk komentojnë nëse Brukseli do të miratojë sanksione ndaj Maqedonisë, respektivisht ndaj politikanëve që po pengojnë procesin e formimit të qeverisë. Pavarësisht kësaj, ekspertët nuk e përjashtojnë mundësinë që të ketë masa të tilla. Drejtorja e Institutit për Politikë Evropiane, Simonida Kaçarska beson se BE-ja do të vazhdojë që me mjete diplomatike, siç janë bisedat me dyer të mbyllura të bëjë presion mbi politikanët që po e pengojnë procesin e formimit të qeverisë ndërsa sanksionet ndaj tyre si: ngrirje të xhirollogarive dhe ndalimi i lëvizjes së lire sipas saj, mund të priten individualisht nga shtetet anëtare të BE-së por jo nga BE-ja si etnitet.