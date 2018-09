Së shpejti aktorja e njohur e Hollwood-it shkon në altar, për herë të dytë

Mbas disa muajsh zhurme dhe thashethemeve në lidhje me aktoren e njohur të Hollwood-it Gwyneth Paltrow do të martohet më në fund me regjisorin Brad Falchuk.

Mediat amerikane njoftuan se data e martesës do te jetë 29 Shtatori.

Këtë e ka bërë të ditur vetë aktorja para miqve e të afërmeve të tyre në një festë të organizur nga vetë çifti në shtëpinë e tyre në Hamptons.

Kjo është martesa e dytë për aktoren pasi ajo në fillim ka qënë e martuar me këngëtarin Chris Martin në 2003.

Dasma do të organizohet vetëm me miqtë e të afërmit e çifit, pasi aktorja 45 vjeçare është shprehur se :’Ndjehem shume e vjetër për të organizuar një dasëm të madhe dhe e veshur me fustan të bardhë’.