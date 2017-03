Vendimi i Gjykatës së Apelit për Sead Koçan do të thotë “biletë direkte për kthim në Maqedoni” dhe paraburgim në Shuto Orizare. Ekspertët juridik komentojnë se nëse Koçan kapet në arrati, atëherë paraburgimi do të zgjatë më shumë kohë, për shkak se do të konsiderohej si ka qenë në arrati, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Përderisa ai nuk paraqitet gjatë ditës së sotme, më së voni deri nesër, do të konsiderohet si rrethanë lehtësuese, kështu që mund të ndodh për të shkuar në paraburgim vetëm për 30 ditë.

Gjithsesi, për Koçan do të jetë e vështirë të tregojë se nuk ka pasur për qëllim arratinë, për shkak se tanimë për 9 ditë është jashtë Maqedonisë, ndërsa nuk ka asnjë gjurmë nga ai.