Sebastian Vettel ka vendosur të ndryshojë pamje për sezonin e ri dhe gjatë mbrëmjes “gala” të mbylljes së sezonit 2018 të Formula 1 është paraqitur me një “look” të ri, me mustaqe. Piloti gjerman shpreson që me këtë ndryshim të ketë më shumë fat dhe të fitojë titullin e parë kampion me Ferrarin, pas 4 titujve që ka marrë kur ishte pilot i Red Bull.

“Unë jam gjithnjë i motivuar dhe synimi im mbetet titulli kampion me Ferrarin. Ky është një objekti që nuk e kam realizuar ende, por do të provojmë sërish vitin tjetër. Këto nuk kanë qenë sezone të lehta për mua dhe Ferrarin, por e rëndësishme është që tani jemi kthyer kompetitivë dhe mund të duelojmë për titull”, u shpreh Sebastian Vettel për mediat.