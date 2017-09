Seferi përforcon KF Juniku Futsall nga Gjakova

Sulmuesi i Futsal Shkupi, Erkan Seferi është bërë pjesë e KF Juniku Futsall nga Juniku i Gjakovës. Futbollisti nga Shkupi tashmë i është bashkuar ekipit të ri në përgatitjet për sezonin e ri, i cili fillon pas dy javësh.

“Kam nënshkruar kontratë një vjeçare me KF Juniku futsall nga Juniku. Jam shumë i kënaqur që u bëra pjesë e këtij ekipi, që ka synime për ta fituar titullin e kampionit në Kosovë. Shpresojmë se do t’ia arrijmë qëllimit”, ka deklaruar për Lajm, Seferi, i cili me Futsal Shkupin mori pjesë në eliminatorët e UEFA Futsal Cup që gjatë muajit gusht u zhvillua në qytetin Linz të Austrisë.

Bashkë me Seferin në KF Juniku Futsall ka shkuar edhe Rexhep Sulejmani, i cili do ti bashkohet ekipit të ri, pasi të shërohet nga operacioni i këmbës. /lajm