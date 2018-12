Burime të larta qeveritare kanë deklaruar për Gazetën Lajm se në janar Sektori për implementimin e Marrëveshjes së Ohrit do të ndërpritet. Në vend të këtij sektori, do të formohet ministri e veçantë e cila do të quhet Ministri për sistem politik dhe multikulturë. Kjo do të ndodhë me rastin e rikonstruimit të parë të qeverisë. Të njëjtat burime kanë thënë se shkak për shkarkimin e ministrave Adnan Qahil dhe Aksel Ahmedovski ka qenë kërkesa e kryetarëve të partive të tyre, Enes Ibrahimi dhe Samka Ibraimovski.

Loading...