Sonte në emisionin Click Plus në TV21 i ftuar lideri i Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela deklaroi që ASH do të përkrahë referendumin dhe do të votojnë “për NATO dhe BE”.

Ai gjithashtu deklaroi se ai me Aleancën për Shqiptarët e nisën këtë rrugë me 27 Prill, ku votuan për NATO dhe BE, andaj ai tha se deri në fund do të bëjnë ç’mos që referendumi të jetë në favor të qytetarëve e sidomos shqiptarëve.