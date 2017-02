Sela: Deklarata politike edhe mund të ndryshohet por duhet të jetë publike

Në pyetjen e Isen Saliut drejtues i emisionit inBox debativ që transmetohet në LAJM TV, Se a do të ndodh një takim tjetër i liderëve në një tryezë të përbashkët në Shkup?

“Ja po e them publikisht se nuk kam dashur ta prish rradhën, megjithëse këtë çështje e kanë konsumuar ka pas kohë BDI-ja për të thirrur takimin, poashtu ka pas edhe Lëvizja BESA kohë për ta thirrur takimin të cilin vetë edhe ua kam kërkuar në momentin që ishim tek Lëvizja BESA që ata e kanë rradhën që ta thërrasin takimin , dhe ja po e them publikisht, se unë do të marr iniciativë që shumë shpejt ta thëras takimin për tryezën e përbashkët të liderëve politik.