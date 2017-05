SELA: Dhuna në Kuvend nuk më step (Video)

Ziadin Sela u rikthye në shtëpinë e tij në Strugë, edhe pse do të qëndrojë nën vëzhgimin e mjekëve në javët në vazhdim. Në Strugë u prit si hero, edhe pse veten nuk e konsideron si të tillë. Plagët, pas 10 ditëve ndoshta nuk janë të dukshme, por kjo ngjarje ka lënë gjurmë në jetën e tij.

Top Channel e ka vizituar më herët në pavionin e Neurokirurgjisë në Spitalin e Tetovës, ku u kurua për një javë nën kujdesin intensiv të mjekëve. E ka të vështirë të shprehet para kameras, apo të kujtojë atë çfarë ndodhi në sallën e Kuvendit. Por thotë se, ajo ngjarje ka qenë e mirorkestruar dhe e menduar kohë më parë.

Pasi është goditur nga ata që mësynë në Parlament gjatë seancës së votimit për kreun e ri të Parlamentit, Talat Xhaferi, ai ka qëndruar pa ndjenja për disa minuta. Ka qenë Sigurimi i Parlamentit që e ka zhvendosur në një dhomë tjetër të Parlamentit, ku edhe është përmendur. Madje për ta nxjerrë jashtë, ata që e ndihmuan i kanë ndërruar edhe veshjet, që të mos identifikohej si Ziadin Sela.

Por a do të jetë gati të vijojë punën e tij në Parlament si deputet i zgjedhur në dhjetor? Ai thotë me bindje “Po”, sepse kjo ngjarje nuk do ta stepë nga politika. Sela thotë se nuk ka marrë urim nga kryetari i ish-partisë së tij, Menduh Thaçi, ndërsa nuk i kanë munguar vizitat nga Shkupi zytar, por edhe nga Tirana.

Të shtunën, atë e vizitoi kreu i Komisionit për Sigurinë Kombëtare, Spartak Braho.

Gjatë të gjithë këtyre ditëve, simpatizantët në Spitalin e Tetovës kanë qenë të shumtë, e forcat e policisë gjithashtu. Mjeku Destan Haliti thotë se gjendja e tij shëndetësore është e stabilizuar.

Edhe pse i përfshirë në politikën aktive vetëm 6 vite më parë dhe i zgjedhur deputet në dhjetor, tashmë Sela thotë se ngjarjet e 27 prillit nuk do të lënë gjurmë në rrugën e saponisur. Ai do të rikthehet në Parlament, ndoshta për të votuar në ditët në vijim për qeverinë e re.