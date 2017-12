Sela do ta jep fjalën e fundit për kompletimin e Qeverisë

Edhe pse nuk dihet kur do të kompletohet kabineti qeveritar, partitë në pushtet, LSDM dhe BDI tanimë kanë dalë me emrat e kandidatëve potencial për të plotësuar vendet e zbrasta në ekzekutiv. Deputeti i BDI-së, Artan Grubi sot njoftoi se ish zëvendës kryeministri për eurointegrime, Arbër Ademi, do të emërohet zëvendës ministër për arsim dhe shkencë. Sipas Grubit ende nuk ka marrëveshje me Aleancën për Shqiptarët lidhur me dikasterin që duhet t’i takojë kësaj partie, por konfirmoi se u është ofruar zëvendës kryeministër për reforma, raporton Shenja.

Artan Grubi, deputet i BDI-së

“Zëvendësministër i Arsimit dhe Shkencës do të jetë Arbër Ademi, ndërsa Aleancës të Shqiptarëve i është ofruar që të udhëheqë reformat, por për fat të keq kërkohet diçka tjetër që nuk është pjesë e programit të Qeverisë”

Partia më e madhe në pushtet, LSDM mbrëmë edhe zyrtarisht hoqi dilemat rreth Ministrisë së Shëndetësisë duke njoftuar edhe emrin e pasardhësit të Arben Taravarit. LSDM për këtë post ka vendosur të emërojë Venko Filipçe me çka kanë shkaktuar edhe reagime të shumta në opinion, pasi i njëjti ka qenë pjesë e plenumit kundërshtar të profesorëve, që mbronin politikat e VMRO-DPMNE-së në sferën e arsimit.

Ende pa caktuar mbeten kolltuqet e dy ministrave pa resor, që deri tani drejtoheshin nga Ramiz Merko dhe Samka Ibrahimovski. Në ministrinë pa resor të angazhuar për investime të huaja duhet të kandidohet kuadër i BDI-së që sipas gjitha gjasave do të nominohet nga dega e Strugës.

Burime partiake bëjnë të ditur se Aleancës për Shqiptarët si kompensim për Shëndetësinë i është ofruar zëvendëskryeministër për reforma si dhe posti i zëvendës-ministrit të Shëndetësisë. Por, gjatë kësaj periudhe nuk ka pasur asnjë takim mes LSDM-së dhe Aleancës dhe sipas burimeve partiake pritet ardhja e Ziadin Selës nga SHBA-të për të zhvilluar takim të drejtpërdrejtë me kryeministrn Zoran Zaev.