Sela: Drejtësia, liria dhe pavarësia janë në votën e popullit (VIDEO)

Kreu i Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela thotë se anëtarësimi në NATO do të ketë efekte pozitive, në rradhë të parë në sferën e ekonomisë dhe investimeve. Por drejtësinë, lirinë dhe shtetin e së drejtës shton ai mund ta sjellin vetëm qytetarët me votën e tyre. Në emisionin “Studio e hapur” që po transmetohet sonte në TV Shenja, Sela tha se nuk mund të shpresohet në reforma duke votuar politikanë të korruptuar.

“Domethënë në këtë fazë zhvillim ekonomik, investime në infrastrukturë do të jenë të prekshme. Segmentet e tjera sa i përket lirisë, reformave në gjyqësi, shtetit të së drejtës janë procese të cilat do të zgjasin. Ne shpresojmë se do të ndodhin si me shkop magjik. Por, nga ana tjetër duhet ta kuptojmë një gjë, ato të cilët e vendosin shtetit e së drejtës dhe ato të cilët janë elementi kryesor, më i rëndëishëm që e çojnë një shtet, drejt një gjyqësie korrekte, të drejtë dhe jo të politizuar, e cila e çon drejt përgjegjësisë politikanin e koruptuar e dini kush është? Populli, me votë ditën e zgjedhjeve. Është e pakuptimtë që ti të kërkosh që drejtësinë do ta zgjedh dikush nga jashtë, në ndërkohë që ti e amneston me votë ditën e zgjedhjeve. Po lejmë, ndash zgjedhjet parlamentare po i marim, ndash edhe zgjedhjet lokale. BDI-ja na servoi për kryetarë komunash njerëz të cilët ishin më të eksploatuarit në bombat dhe në përgjimet të cilat i jepte Zaevi, nis nga Struga, përfundon në Saraj dhe në shumë vende të tjera. Tani sa ishte i gatshëm populli që me votën e tyre ti dënojë ato, sepse gatishmërinë e Zoran Zaevit e pamë, shkoi dhe me paturpshmërnë më të madhe, përkrahu dhe vendosi në dispozicion të gjithë mekanizmat shtetëror në mënyrë që të mbijetojë e keqja”, deklaroi Sela.