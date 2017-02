Askush nuk mund të bëjë qeveri pa pranuar platformën e shqiptarëve dhe pa ligjin e PSP-së, tha Zijadin Sela nga Aleanca e shqiptarëve, transmeton TetovaSot.

I pyetur nëse ata do bënin koalicion me LSDM-në, ai tha se 49 dhe 3 nuk bëjnë 61, por në qoftë se Zaev ka 59 mandate atëherë mund të ketë negociata me ta.

Sela tha se qeveria e re do të duhet të bëjë ndryshime në Kushtetutë, gjuha shqipe të jetë gjuhë zyrtare si gjuha maqedonase dhe PSP-ja të jetë kategori kushtetuese.