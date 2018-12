Në kuadër të vizitës së së Zëvendës Sekretarit të shtetit amerikan John Sullivan në Maqedoni në Kuvend u realizua takim me liderin e Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela.

Ziadin Sela ka informuar Zëvendës Sekretarin e shtetit, John Sullivan për situatën politike në vend, si dhe procesin euro-integrues si alternativë e vetme për qytetarët e Maqedonisë. Kryetari Sela gjithashtu në kuadër të ndryshimeve kushtetuese në lidhje me marrëveshjen e Prespës e ka informuar zv sekretarin Sullivan, edhe për përpjekjet politike të ASH nëpërmjet amandamenteve kushtetuese, të cilat amandamente do ta bënin një Kushtetutë të pranueshme për gjithë qytetarët, dhe do ta forconte karakterin multietnik të shtetit, duke pasqyruar në mënyrë të drejt multietnicitetin si nje realitet të

pakontestueshëm që Kushtetuta e re e RM, duhet të ndërtohet mbi proncipet e barazisë.

Sela e ka informuar dhe njëkohësisht ka kërkuar mbështetjen e SHBA, per ndryshimet kushtetuese edhe për gjuhen shqipe krahas gjuhës maqedonase të jetë gjuhë e dyte zyrtare në RM Kryetari ASH Ziadin Sela ka falenderuar z. John Sullivan për kontributin e vazhdueshëm të SHBA-ve pë përkrahjen e pa rezerve që i ka dhënë Maqedonisë, per luften kunder korrupcionit, funksionimin e shtetit të së drejtës si dhe integrimin sa ma te shpejte te Maqedonisë në NATO dhe BE.