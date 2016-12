Sela më nuk është kryetar i Strugës

Kryetari i komunës së Strugës, Ziadin Sela theksoi se ka vendosur që ta lëshoje vendin e kryetarit të komunës së Strugës, pasi që nga qytetarët ka marr besimin që të bëhet deputet.

Ai në një deklaratë për Alsat ka theksuar se nuk e përjashton mundësinë që të kandidoje në pranverë për kryetar komune.

“Askush nuk duhet që të jetë në funksione publike ashtu si kryetari i komunës më shumë se dy mandate, dhe kjo për mua është mandati i parë. A do të jam kandidat…Ne kemi një parti politike e cila do të vendos për këtë. Nëse vlerësojmë se duhet që përsëri të jam kryetar komune, kjo gjë do të bëhet”, deklaroi Sela.