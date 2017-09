Sela ndezë motorët në Strugë, rinia i Aleancës mobilizohet (FOTO)

Ziadin Sela ia ka nisur furishëm përgatitjeve për fushatën e zgjedhjeve lokale. Mobilizimi i

shtabit të tij ka nisur prej të shtunën mbrëma me të rinjtë strugan.

Nesër prej orës 14:00 tek Ura e Drurit, të rinjtë dhe të rejat e Aleancës në Strugë, krahë për

krahë me Ziadin Selën dhe Imer Imerin do të nisin rrugëtimin drejt marrjes së mandatit të

dytë të drejtimit me Komunë e Strugës.

“Fillojmë me rininë, tek Ura Naser Hani. Rinia ka qënë dhe do të jetë motorri i fushatës sonë”,

nënvizojnë nga ekipi i Ziadin Selës.

Sela në zgjedhjet në Strugë rikandidohet për një mandat të dytë, duke qenë në garë me ishrivalin

e tij Ramiz Merko, Lavdrim Elmazin të Lëvizjes BESA dhe Mendi Asani të PDSH-së, por

në garë janë edhe kandidatët e VMRO-DPMNE dhe LSDM. (INA)