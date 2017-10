Sela paralajmëron formimin e BKSH-së

Aleanca për Shqiptarët mbrëmë mbajti tubimin e radhës në Shkup ku u prezantuan Kandidatët për Kryetarë të Komunave të Shkupit dhe rrethinës.

Ziadin Sela para Shkupjanëve paralajmëroi formimin e Bashkësisë së Komunave Shqiptare (BKSH)

Me këtë rasë Ai tha: sot nga Shkupi paralajmërojmë që pas përfundimit të këtyre zgjedhjeve lokale do të formohet bashkësia e komunave Shqiptare,konsiderojmë se ka ardhur koha për të bërë një hapë të këtillë,gjë për të cilën nevojitet guxim dhe ne e kemi dëshmuar se nuk na mungon guximi për ti lëvizur gjërat përpara sidomos për çështjet me interes kombëtarë./Fol