Sela po largohet: Ja kush po pret para derës së Zaevit

Aleanca për Shqiptarët nuk do të jetë më pjesë e qeverisë. Kjo do të konfirmohet zyrtarisht

brenda pak orëve në Kuvendin Qendror që po zhvillon punimet në Gostivar.

Agjencia e lajmeve INA mëson se boshllëkun që do krijohen me largimin e Aleancës,

kryeministri Zoran Zaev do të mbuloj me deputetët të pavarur, të partive të vogla dhe

deputetëve të larguar nga VMRO-DPNM-ja.

Agjencia INA mëson se para derës së Zaevit janë duke pritur Partia Demokratike Shqiptare,

deputeti i pavarur nga komuniteti rom, Amdi Bajram dhe disa deputetë nga VMRO-ja e

Gruevskit.