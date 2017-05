Selimi debuton kundër Makedonija GJP-së, por mendjen e ka te Pelisteri

Të dielën, Shkëndija është mysafire e Makedonija GJP-së. Në këtë ndeshje debutimin e tij si trajner kryesor do ta ketë Erhan Selimi.

Ky i fundit ka thënë se të dielën do të pushoj disa futbollistë, pasi të mërkurën e pret ndeshja finale e kupës së Maqedonisë kundër Pelisterit.

“Normal për ne çdo ndeshje është e rëndësishme, mirëpo realisht vëmendja dhe fokusi jonë është te takimi i ditës së mërkurë me Pelisterin në finalen e Kupës. Prandaj të dielën do të pushojmë disa lojtarë, njëkohësisht tu japim shans lojtarëve tjerë që kanë patur minutazh më të vogël në ndeshjet paraprake, por që llogariten perspektivë për të ardhmen. Mirëpo, pa marrë parasysh këtë, ne nuk ndryshojmë përcaktimin tonë dhe në Shkup do të kërkojmë fitoren”, deklaroi Erhan Selimi, trajner i Shkëndijës./lajm

Ndeshjet, java e 33-të

(E shtunë, ora 16:30)

Pelisteri-Shkupi

(E diel, ora 16:30)

Renova-Sileks

Makedonija GJP-Shkëndija

Rabotnicki-Vardar

Bregallnica-Pobeda

Renditja:

1.Vardar 75

2.Shkëndija 62

3.Rabotnicki 52

4.Pelister 48

5.Renova 45

6.Sileks 42

7.Shkupi 33

8.Pobeda 32

9.Bregallnica 21

10.Makedonija GJP 19