Selmani: Gruevski erdhi në pushtet me ndihmën e LSDM

Naser Selmani kryetar i SHGM-së, thekson se kjo që po bëhet është vetëm për të shpëtuar kokat e VMRO-së, Gruevski kërkon të aminstojë sistemin për aq vite që ka udhëhequr, shkruan Almakos.

“Gruevski nuk kërkon të amnistojë veten dhe miqtë e tij por edhe gjithë sistemin që i mundësoi të qeverisë 12 vjet.

Maqedonia sipas Selmanit ideja e nacionalistëve maqedonas është që të aktrojnë demokraci por duan që të qeverisin.

Selmani thotë se kriza politike nuk zgjidhet deri sa shumica e re parlamentare nuk e mer mandatin në duart e veta”.

Ne përballemi me dy koncepte , koncepti i parë ai i ëndrrës europiane dhe i dyti ai sovjetik. Gruevski përfaqëson unitet pushtetesh, jo të drejta të qytetarëv por padroni do tregojë kufijtë e lirive dhe të drejtave të njeriut. Kjo nuk është loje naive, dhe se sa janë serioz dhe të sinqert nga ana tjetër LSDM mbetet të shikohet.

Gruevski në pushtet nuk erdhi me nacionalizëm maqedon por atë e solli një strukturë e LDSM-së. Vlerësoj që kriza nuk do të zgjidhet derisa nuk zgjidhet kryeparlamenatri dhe shumica të marrrë përgjegjësitë, deklaron Selmani transmeton Almakos.