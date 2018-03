Selmani: Nuk jam friguar nga Gruevski, nuk frikohem as nga kriminelët e BDI-së

Dhuna, kërcënimet dhe presioni ndaj gazetarëve dhe punëtorëve medial, urgjentisht të ndalohet. Kështu të hënën para Qeverisë apeloi kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, Naser Selmani, i cili kërkoi nga Qeveria që, siç tha ai, “t’i ndalojë dhunuesit dhe kriminelët që kërcënojnë gazetarët”.”Keni për detyrë t’i ndaloni dhunuesit, përndryshe ju do të jeni aleatët e tyre. Një regjim e përcollëm, nuk do të lejojmë ngritjen e një tjetri. Nuk ia kam frikën askujt. Nuk ia kisha frikën Gruevskit dhe bashkëpunëtorëve tij dhe aq më pak do t’ja kem frikën dhunuesve të BDI-së, dhe atyre që heshtin”, tha kryetari i SHGM-së, Naser Selmani.