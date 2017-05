Serbët po zhduken, pas 25 viteve do të jenë pakicë në Serbi

OKB-ja, para më shumë se një viti publikoi rezultatet e sondazhit të fundit që edhe Serbia është përfshirë në mesin e 48 vendeve të globit që do të pëson rënje të madhe të natalitetit.

OJQ-ët, Demografët dhe ekspert e shkencave sociale duke përfshir edhe Institute, Akademia e shkencave dhe Kisha Serbe jan vënë në alarm pasi për qerek shekulli do të bie e zvoglohet numri i banorëve edhe nën pesë milionë. Jan të shumta pasojat e rënjës së këtij nataliteti, por mbi të gjitha sipas mendimit ton ja: Si pasojë gjendjes së rëndë ekonomike, luftrave që bëri Serbia në ish-hapsirat Jugosllave, migrimit, shpërngulja dhe mungesa e perspectives, prandaj bie nataliteti. Mosha mesatare është 42 vjetë dhe është në ranglistën e pesë Kombeve në nivel Botëror që po rritet plakja, pra po bie natalitet.

Kështu që Serbia Qendrore dhe Vojvodina do të ken dy milionë banorë më pakë sa ka orientimisht tani kryeqyteti Beogradi. Kjo i bjen që çdo vit në Serbi, si pasoj e plakjes së popullsisë do të zhduken fshatra, qyteza e qytete jo të vogla. Më së shumti do të bie numri i Serbëve në Vojvodinë, kurse do të ketë shtim më të madh të popullatës, Boshnjakët në Sanxhak, në Krahinën ku jetojn shumicë Bullgarët në qytet Bosilevgradit, Dimitrovgradit e Pirotit dhe Krahinën Shqiptare në qytete Medvegjë, Bujanoc dhe Preshevë.

Pas një çerek shekulli, Serbët do të mbetën pakicë në shtetin e tyre.

Kështu që dikur në vitet jo të largëta të 90-ta, të shekullit të kaluaar donin të kontrollonin të gjashtë Republikat dhe dy Krahinat Autonome, tani të përqendrohen e përkushtohen në vetë Serbinë. Serbia jo më shumë se një qerek shekulli do të duhej të shpallet shtet multietnik që do të duhej të përbëhet nga një Parlament me dy dhoma edhe me tri Krahina përveq tani që është Vojvodina si një territor i posaqëm.

Ne kemi kërkuar përmesë publikimeve tona që Serbia do të duhej shpallen referendum, nëse dëshirojn të jetojn të jetojn bashkarisht në një shtet Serbët,Hungarezët,Boshnjakët,Shqiptarët dhe Bullgarët. Malaziasit si shumicë në Republika e Malit të Zi,gati me shumë veçori jan një popull i njëjtë me Serbët pasi jan Sllavë, por shpallën në vitin 2006 referendum dhe tani të dyja jan shtete. Serbët në Serbi mbrenda një qerek shekulli do të mbetën pakicë, prandaj më mirë mos të përzihen në Bosnjë e Hercogovinë, as në Mitrovicë të Veriut të Kosovës, Malë të Zi apo Maqedoni.

Po, ashtu duke mbetur Nacionaliteti Serb në Serbi me mbi dyzet për qindë është ,,pakicë’’, në mesin e pakicave tjera. Kjo përqindje është që gjithnjë e më shumë po paraqiten Serbët në pozita të larta që po pranojn edhe publikisht që prejardhjen dhe gjenezën e familjes e kan nga Shqiptarët. Beogradi, Kurshumlija, Nishi, Leskoci dhe Vranja e sotme para një shekulli e gjysmë ishin të populluara me shumicë Shqiptare. Serbët në mesë të mitit dhe realitetit ku në gjysmën e këtij shekulli do të mbetën pakicë. Serbët në Serbi do të mbetën përafërsisht sa numron nacionaliteti Serbë në Republikën e Malit të Zi , që përbëjn 35 për qindë.