sh-bashkëluftëtari i Zahir Pajazitit: Kush nga politikanët e Kosovës s’po lejon indentifikimin e dy kriminelëve të Millosheviçit?

Ish-bashkëluftëtari i Zahir Pajazitit, Hasan Zeneli, ka komentuar lidhur me arrestimin e Bogdan Mitroviq, i dyshuar për krime lufte në rrethinën e Suharekës në pranverë të vitit 1999.

Në një prononcim për gazetën “Bota sot”, Zeneli i cili nga afër i ka parë dy masakrat në burgun e Dobravës, arrestimin e Mitroviqit e ka quajtur dëshmi se të dyshuarit për krime lufte, lëvizin lirshëm nëpër Kosovë dhe fare nuk i friksohen askujt.

Hasan Zeneli “Ata kanë ndërtuar shtëpitë në Kosovë dhe vazhdojnë ende të bashkëjetojnë me viktimat e tyre. Po ashtu, ende kemi kriminelë serb që as emrat e tyre s`janë përmendur. Dy nga të pa përmendurit, ishin pjesë e masakrave anë e kënd Kosovës ku me sytë e mi i kam parë duke masakruar të burgosurit në burgun e Dubravë më datën 22 dhe 23 Maj të vitit 1999”, ka thënë ai.

Gjithashtu, ai ka thënë se siguria shtetërore e Kosovës, është e nivelit të ulët dhe Kosova është e lënë nën mëshirën e njerëzve jo profesional për çështjen e sigurisë.

“Kosova është bërë poligon shërbimesh të huaja që mbrojnë kriminelët serb dhe rrisin presionin të qeveria e Kosovës për t`i burgosur “Luftëtarët e Lirisë” siç e dijmë se vuajnë dënime drakonike në burgjet e Kosovës dhe jashtë saj. Disa herë i kam bërë thirrje edhe kryetarit të qeverisë, edhe presidentit që të mos jenë “elastik” ndaj kërkesave të bashkësisë ndërkombëtare”, ka thënë Zeneli.

Ndërsa, për listat, e personave të dyshuar për krime lufte, Zeneli ka thënë se duhet që të ekzistojë një e tillë, por sipas tij politikat aktuale nuk e lejojnë një gjë të tillë.

“Kosova do të duhej që të ketë listën me emra të kriminelëve serb dhe të atyre shqiptarë, të cilët ishin bashkëfajtor. Mjërisht, politikta aktuale nuk e lejojnë të bëhet lista e tillë që ka rëndësinë e vet. Ende tani e 20 vite, Kosova nuk është e gatshme që të përpilojë edhe listën e femrave të dhunuara nga po këta kriminelë. Kosovës i duhen njerëz profesional në krye të shtetit. Resorset e veçanta, nuk ekzistojnë apo ekzistojnë vetëm si “kukulla”. Kemi rastin e masakrës se burgut të Dubravës, ku 2 nga të veçuarit që ishin të njohur për mua, me emër e mbiemër dhe kam parë me sytë e mi, nuk po lejonë që emrat e tyre zyrtarisht të publikohen. Këtë e ka bërë për dy qëllim: 1) Qëllimi për inate ndërpartiake. Dhe 2) Qëllimi, sepse të dy kriminelët ishin pjestarë të njësisë famëkeqe të “Frenkit” dhe që ishin pjesë direkte e Slobodan Milosheviçit. Ndikimi serb , e bëri të vetën dhe ata sot shëtisin nëpër Kosovë dhe jashtë saj. Kjo na jep rastin të dyshojmë se dikush nga krerët e shtetit të Kosovës, ka bishtin e zënë me derë nga Serbia”, ka përfunduar Zeneli.