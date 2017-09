Shaban Zendeli nga Lëvizja BESA tha se me ardhjen e tyre në krye të komunës së Likovës do të fillojë një jetë e re për banorët e kësaj komune. Ai tha se me ardhjen e tyre do të furnizojnë me ujë të pijshëm të gjitha vendbanimet, përfshirë këtu edhe ndërtimin e filtër stacionit për pastrimin e ujit nga penda e Likovës.