Shabani flet për Lajm Tv për fitoren ndaj Sileksit, ndeshjen kundër Shkupit….

Mesfushori Bunjamin Shabani nuk e quan edhe aq befasi triumfin e Shkupit kundër Sileksit në Kratovë, fundjavën e shkuar.

Sipas tij, është pritur që do të vijë koha kur skuadra e tyre do të kthehej me fitore nga një udhëtim. Ai shpreson që edhe në vazhdim të kampionatit do të arrijnë rezultate të mira.

Ja intervista e tij për Lajm Tv.