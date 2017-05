Shaqiri: A thu ku mbet Deklarata e Tiranës?!

Ish-komandanti i njohur i UÇK-së, Xhezair Shaqiri përmes një postimi në facebook ka shkruar se a thua ku mbet Deklarata e Tiranës e nënshkruar mes partive shqiptare . A fituam apo na mashtruan edhe kësaj radhe me poste ministrore.

Ja pjesa tjetër e postimit:

E vetmja e mir e ksaj qeveris se re esht se vmro kriminele hiku ne humner

Deklarata pompoze e Tiranes u harua dhe nuk u realizua

Pozitive esht se elektorati nuk ngarend veq te zyret e bdi per punsime por edhe te lr pdsh dhe rdk

Simbas kendveshtrimit tim Besa dul ma fituese ne zgjedhjet e ardhshme sepse nuk pranoi te futet ne qeverin e re te kryeplakut dhe nuk i thej principet

Tani secili hugjum mbas lsdm bdi lr pdsh rdk tuj ngarend per punsimi

Platfor.a e Tiranes u harua dhe koti esht te vazhdosh te ndegjosh tupangjit e patriotizmit

Vetem interesi personal Esht i rendesishem ne ket qevwrin e re

Gara fillon nga java e ardheshme kush mashum ka fat te ofrohet afer funksionareve qeveritar per suksesin familjar