Shaqiri: ” Këta janë që për pushtet i heqin edhe kravatat edhe brekët”

Pas takimit të që pati eurokonesari Hahn me liderët e partive parlamentare ne vend ka nxitur që të reagojë edhe Xhezair Shaqiri, i njohur si komandat Hoxha gjatë konfliktit të vitit 2001, i cili përmes rrjetit social Facebook ka thënë se liderët shqiptar janë në gjendje të bëjnë çkamos vetëm e vetëm të ngelen në pushtet, transmeton Tetova1.

“Han me urdher te prer : qeveri patjeter Lideret Shqiptar deklarata pompoze Marveshje qesharake Kta jan lideret patriot me bateria te shprazura Per tu futur ne qeveri i hjekin kravatat edhe bregt”- ka shkruar në profilin e tij në facebook, Xhezair Shaqiri, alias komandat Hoxha.