Analisti dhe profesori universitar, Jeton Shasivari në Click PLus në televizionin 21 theksoi se partia LDSM në zgjedhjet nuk ka ofruar asnjë ofertë konkrete, as me plan e as me përmbatje, dhe as me plan me afatazim.

“LSDM-ja nuk ka pasur ofertë konkrete, me përmbatje konkrete, me një plan me afatizim nuk kemi parë nga ky subkjet. Nxorri deputet shqiptar, mori voti shqiptare”, theksoi Shasivari.

Njëkohësisht, ne, nuk i kemi parë nënshkrimet e liderëve të “Platformës së përbashkët”.

Në fund, un pres që mandati i Nikolla Gruevskit në përbërjen e re qeveritare të përjetojë një fiasko”, theksoi Shasivari.