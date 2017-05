SHBA jep mesazhin e fundit Shqipërisë…’Zgjidhja vjen nga stomaku’ (Foto)

Zyrtari i lartë amerikan Brian Yee së bashku me ambasadorin amerikan Donald Lu dhe një pjesë të gazetarëve në vend ka zgjedhur që mesazhet kryesore për klasën e politikës shqiptare ti japë gjatë një dreke që ka konsumuar me ata

Zëvendës/Ndihmës Sekretari i Shtetit amerikan, Hoyt Brian Yee, ndodhet në vendin tonë prej mbrëmjes së djeshme në një përpjekje të fundit për t’i dhënë një zgjidhje krizës politike.

Deri më tani takimet me liderët e politikës kanë qenë pa praninë 4emdiave dhe janë zbardhur qëndrimet kryesore. Por ndryshe nga ndërkombëtarët e tjerë që kanë ardhur për të ndërmjetësuar klasën politike në vend, Yee nuk ka preferuar konferencën për shtyp për të dhënë mesazhet kryesore të DASH, por një drekë modeste mes gazetarët.

Ai është ndalur pikërisht te dialogu i munguar mes palëve politike që sipas tij duhet të zgjidhet deri më 18 qershor, ko për të mirën e qytetarët që do të votojnë. Por ShBA do ti njohë zgjedhjet edhe pa pjesëmarrjen e opozitës mjafton që ato të jenë të rregullta.

“Zgjedhje edhe pa opozitën. Është shumë e rëndësishme që zgjedhjet të bëhen. Certifikimi i zgjedhjeve do bëhet nga BE, OSBE E SHBA. Është e drejtë e çdo partie të mos marrë pjesë në zgjedhje mësohet të ketë thënë zyrtari i DASH.

Yee: Zgjedhjet më 18 qershor- “Është shumë e rëndësishme që zgjedhjet të bëhen më 18 qershor dhe qytetarët të votojnë. Zgjedhjet janë gjithmonë të mira kur janë me përfaqësim të gjerë, megjithatë nëse disa parti përjashtojnë veten, dëmtojnë veten dhe figurën e Shqipërisë. Është e drejta e tyre mos marrin pjesë në zgjedhje, nëse certifikohen si të rregullta nga OSBE e BE edhe SHBA do i njohë si të rregullta”.

Dialogu- Yee: Dhuna nuk ka vend në vendet demokratike. Zgjidhja duhet të vijë nga liderët politikë përmes dialogut. Duhet dialog pasi koha po skadon megjithatë ne jemi optimistë.

Bojkoti i PD- Yee: Bojkoti është një taktikë që nuk bën asnjë fitues. Asnjë nga partitë që ka bojkotuar nuk ka sjellë asgjë të mirë veçse ka dëmtuar vendin.

Platforma MC Allister-Yee: “Mbështesim platformën e McAllister. Rama i hapur për negociata, ka pranuar propozimet”, mësohet të ketë thënë zyrtari i DASH ndërsa është nisur në selinë e PD-së për një takim me kreun e demokratëve Lulzim Basha.