SHBA: Kim Jong Un, po lutet për luftë

Në mbledhjen urgjente të Këshillit të sigurimit të OKB-së, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara Nikki Haley argumentoi se me testin e tij të fundit dhe më të fuqishmin deri tani të një bombe nukleare, Peniani po e kërkon vetë konfliktin.Amerika, tha Haley, nuk e dëshiron luftën, por edhe durimi ynë e ka një kufi. Washingoni po përgatitet të paraqesë një rezolutë të re me sanksione akoma edhe me të ashpra se deri tani ndaj vendit problematik.

Kina, aleatja kryesore e veriut komunist bën thirrje për rikthim në tryezën e negociatave dhe Zvicra është ofruar të ndërmjetësojë bisedimet. Tensionet janë të larta siç u pa qartë edhe nga simulimi i stërvitjes ushtarake me municione të vërteta të Koresë së Jugut një ditë më parë, i pasuar nga manovra detare dhe paralajmërimi se nëse provokohen nga trupat e shtetit fqinj, do të reagojnë menjëherë e do t`i “varrosin në det”.

Raporte të ndryshme ndërkohë lënë të kuptohet se Peniani po përgatit testime të reja raketash. Bomba e shpërthyer nëntokë të dielën mendohet të ketë pasur një fuqi nga 50 deri në 120 kiloton. Një bombë 50 kilotoneshe ka përmasa tre herë me të mëdha sesa ajo që shkatërroi Hiroshimën në 1945-sën.

Sanksione më të ashpra kërkon edhe kancelarja gjermane Angela Merkel, e cila ra dakord me masa shtesë ndaj Penianit gjate një bisede telefonike me presidentin Trump. Japonia po planifikon sakaq evakuimin e 60.000 shtetasve te saj që jetojnë në Korenë e Jugut apo që janë duke vizituar këtë vend, në rast se lufta do të nisë vërtet. /TopChannel/