Shef i ri i kriminalistikës në Tetovë, ja kush është/FOTO

Sot në Sektorin për Punë të Brendshme në Tetovë, Namik Abdi është zgjedhur udhëheqës në Policinë

Kriminalistike në SPB-Tetovë, përcjell TetovaSot.

Postimi i plotë i Namik Abdi në facebook:

“Sot morra mbi supe nje detyre dhe pergjegjesi te re – te udheheq Policine Kriminalistike ne Sektorin

e Tetoves!

Faleminderoi zv/ministrin Agim Nuhiu, zv/drejtorin Besir Deari dhe Kryeshefin e SPB ne Tetove Amir

Dalipi per besimin dhe mbeshtetjen!

Bashke kunder te gjitha profileve te krimit. Bashke per institucionet dhe per ligjin!