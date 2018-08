Shekerinska: Maqedonia krenohet me partneritet e saj me SHBA-në

Ministrja e Mbrojtjes e Republikës së Maqedonisë, Radmilla Shekerinska në takimin me kongresmenët amerikan të udhëhequr nga kongresmeni nga Teksasi, Bill Flores ka theksuar se Maqedonia kreneohet me partneritetin e saj strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) dhe e vlerëson shumë mbështetjen për integrimin e vendit në BE dhe NATO, njoftojnë nga Ministria e Mbrojtjes, transmeron Zhurnal.

Në takimin e kongresmenëve amerikan me Ministrin e Mbrotjes, Shkerinska janë konfirmuar raportet e mira midis ty vendeve, si dhe mbështetja e SHBA-së në raport me reforamt të cilat po i zbaton Qeveria.

“Për qytetarët tonë nuk ka alternativë tjetër përveç integrimit në BE dhe NATO. Mbi 75 për qind e qytetarëve e mbështetin anëtarësimin e vendit në BE dhe NATO. Anëtarësimi në NATO dhe BE do ti stimulon investimet, tregëtin, qasjen në tregun më të madh të përbashkët të BE-së, do ta rris mobilitetin e njerëzve, të mirat dhe kapitalin, do të ndihmojë që të hapen më shumë vende të reja të punës dhe të mbeten të rinjëtë në vendin e tyre dhe mos të migrojnë”, tha Shekerinska, transmeton Zhurnal.