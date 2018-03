Një mbikalim pranë Universitetit të Floridas është shembur duke zënë poshtë dhjetra kalimtarë.

Sipas mediave amerikane, të paktën 6 persona janë plagosur rëndë, por shumë të tjerë vijojnë të mbeten të bllokuar në makinat e tyre poshtë urës 950-tonëshe.

Forca të shumta policie, ambulanca dhe zjarrfikëse kanë mbërritur në vendngjarje.

THE FIU BRIDGE COLLAPSED OH MY GOD pic.twitter.com/JO7jfx5AoN

