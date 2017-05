Shënim me shkas: “BASHKOHUNI!”

Më vjen mirë për reagimin dhe porosinë ndaj militantëve të subjektit të tij, të Levizjës Besa, e shkruar nga deputeti Zeqirija Ibrahimi. E çmoj dhe respektoj prej momentit të parë që kur është shfaqur në skenën politike dhe kam konsideratë për të si personalitet.

Gjithashtu edhe e kuptoj pse “jo-miqëve” ia paska pamundësuar komentimin në postet e tij duke marrë parasysh propagandën e fëlliqur të eksponentëve të дуи’it ndaj aktit të ndodhur në Kuvend.

Por, ajo që deshta që përmes komentimit tim të i shkruaj e që ndoshta edhe do ta lexonte do të ishte kjo;

“Ska fjalë se nuk dyshoj në sinqeritetin e fjalëve që Ju si Zeqirija Ibrahimi i thoni.

(i frymezuar nga shembulli i profetit Jusuf që cekët në post) Por, të jemi të sinqertë që edhe eksponent të caktuar të po asaj “Lëvizjeje” që i takoni ka krijuar një makineri propagandistike ekskluzive në shërbim të partisë në fjalë dhe nuk kanë kursyer askënd, gjithmonë duke arsyetuar personalisht kritiken ndaj pushtetit si opozitar që jam edhe pse në mase të caktuar ndonjëherë ishte edhe spekluative, por, më keqja e kësaj maqinerieje ishte “lufta” opozitare që bënin mes vete. Shpifje, gënjeshtra, propagandë pro et contra gjatë tërë kohës. Jeni të vetëdijshëm se duke dashur që para elektoratit të tregoheni (gjithmonë përmes propagandistikës dashakeqe duke përfshirë gjitha palët, nuk po specifikoj medium, militant apo subjekt të posaçshem) se “kush subjekt është i popullit, e kush në shërbim të regjimit totalitar дуи-вмро”, erdhi dënimi për të cilën edhe Lëvizja Vetëvendosje u porositi sa e sa kohe. Mosbashkimi opozitar jashtëparlamentar deri para zgjedhjeve, mundësoi fitoren e дуи’it dhe se ç’ndodhi më pas e dimë të gjithë, aty nuk dua të diskutoj më shumë. Përgjegjësia eshte e përbashkët nga të dyja anët dhe moralisht për mua Ju opozitarët jeni humbësit më të mëdhenj, pasiqë nuk morët parasysh aspak gjërat me prioritet në rend të pare, por u morët me etablimiet partiake që bëtë.

Uroj që vërtetë ti qaseni asaj që keni shkruar dhe të pamundësoni që dashakeqësit të trashin edhe më shumë vijat e bashkëpunimit opozitar. Nëse jeni vërtetë kundër këtij regjimi (që asnjëherë si bashkëpjesëmarrëse nuk e përjashtoj дуи’n) dëshmojeni, duke e rishkruar prapë porosinë time tejet të sinqertë në një postim tuajin mëparshëm; PRANDAJ BASHKOHUNI, дуи’n DËRGOJENI ATY KU E KA VENDIN!”

Miqësisht, nëse ndonjë mbështetës i kësaj partie e sheh të arsyeshme t’ia përcjellë porosinë time, do të ia di për faleminderit.