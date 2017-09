Shenjat treguese që një çift nuk përputhet seksualisht

Në momentin kur dy njerëz arrijnë ekuilibrin delikat fizik dhe emocional mund të thuhet se po jetojnë një marrëdhënie të shëndetshme.Mund të kuptoheni shumë mirë, por në mungesë të tërheqejs fizike do të mbeteshit thjesht shokë, ashtu si mund të tërhiqeni fizikisht, por të mos përputheni në asnjë aspekt tjetër, gjendje e cila nuk ju premton një lidhje afatgjatë. Ne më poshtë mbledh të gjitha shenjat që do t’ju bëjnë të kuptoni nëse jeni të përputhshëm seksualisht me një person.

1. Rrallë seksi është spontan, nuk e joshni njëri-tjetrin dhe e shihni seksin si detyrim.

2. Keni rënë pre e monotonisë dhe nuk provoni asgjë të re.

3. Nuk përfshiheni në marrëdhënien seksuale dhe shpërqëndroheni nga gjëra të tjera si për shembull televizori ndezur.

4. Kryeni marrëdhënie seksuale vetëm me raste dhe e shihni si një kush që duhet plotësuar në një lidhje.

5.Asnjëherë nuk kërkoni seks në të njëjtën kohë.

6. Më shumë do të preferonit të kënaqnit veten sesa të përfshiheshit në një akt seksua.

7.Mikesha juaj ju thotë që kënaqet gjithnjë me të dashurin dhe ju mendoni se po bën shaka !! Jo nuk është shaka, mund të ndodhë vërtetë. /Lajmi.net/