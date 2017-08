Sherr për 2 femra, shqiptari vret me thikë serbin dhe plagos boshnjakun në Austri

Një shqiptar është konfliktuar me dy persona në Vjenë të Austrisë, nga ku shqiptari ka vrarë me thikë një serb dhe ka plagosur rëndë një boshnjak.

Shtetasi Petrica Gabrilovic (foto lart) është qëlluar me thikë në zemër pas një sherri për disa femra njofton media serbe “Vecernji List”, e cila i referohet medias austriake “Die Presse”.

Ngjarja ka ndodhur të shtunën në afërsi të bar ‘Space bar lounge’ të cilin Gavrilovic e kishte në administrim bashkë me dy miq të tij. Pasi kanë dalë nga kafja për t’u drejtuar drejt banesës së tyre, serbi bashkë me kamerierin, një shtetas 28 vjeçar nga Bosnjë Hercegovina janë përballur në rrugë me dy shqiptare të shoqëruar nga dy vajza serbe.

Pas sherrit banal me fjalë, njëri nga shqiptarët ka nxjerrë thikën duke therur në zemër serbin, ndërsa ka plagosur kamerierin dhe është arratisur me shpejtësi nga vendngjarja. Tashmë shqiptari është identifikuar nga policia vendase dhe po punohet për kapjen e tij, por për arsye sigurie nuk kanë publikuar emrin e tij.