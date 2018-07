Sheshelj: Me kroatët dhe shqiptarët nuk duhet të kemi miqësi

Lideri i radikalëve serbë Vojislav Seselj ka theksuar se serbët duhet të dinë se “kush janë shqiptarët kroatët”.

“Ne duhet të jemi gjithmonë të qartë se kush janë kroatët dhe asgjë nuk mund të na habisë. Nuk ka miqësi me kroatët dhe ne nuk duhet të shkelim interesat tona kombëtare që ne jemi më afër tyre – thotë Sheshelj.

Kur është fjala për negociatat mes Aleksandar Vuçiq dhe Hashim Thaçit, Sheshelj tha se shqiptarët kurrë nuk do të pranojnë një kompromis dhe se ata duan që Beogradi të njoh pavarësinë e Kosovës.

Shqiptarët duan një Shqipëri të madhe, por ato nuk do të jenë të suksesshem, thotë kreu i adikalëve.

Ai ka komentuar edhe anullimin e vizitës se Pacelit në Novi Pazar.

Vizita e Pacollit në Novi Pazar do të ishte një provokim i Serbisë.

