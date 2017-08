Sheshi i Izet Mexhitit, vend ideal për larjen e qilimave (tepikave)

Sheshi i ri i Shqiptarëve në Shkup, apo i njohur si Sheshi i Izet Mexhitit (në baze të emrit të kryetarit aktual të Komunës së Çairit), do të luaj një rol shumë të rëndësishëm për familjet që jetojnë në pjesën shqiptare. I njëjti pra do të mund të përdoret nga ana e qytetarëve për të bërë një punë shumë fisnike familjare. Ne të tani e tutje qytetarët do të mund lirisht që ti lajnë qilimat (tepikat) e shtëpive të tyre. Vlen të thuhet se që nga ardhja e BDI-së në pushtet, ky është projekti i parë dhe i vetmi që do ti shërbejë interesit të përgjithshëm qytetar. Krahas të mirës së madhe dhe të përgjithshme që u përmend ky projekt e ka edhe një të metë, ai do ti sjellë në telashe të mëdha shumicën e burrave shqiptarë, sepse me këtë rast do të kuptohen shumë gjëra rreth pozitës së burrave. Kështu që aty do të zbulohet e vërteta se cilët burra marrin urdhra nga gratë me qellim qe ti qasen procesit të larjes, sepse me këtë rast do te zbulohet e vërteta se kush i frikohet, apo kush nuk i frikohet gruas se tijeç apo edhe se cili është i detyruar ti shërbej gruas e cili jo. Qytetar Urime sheshin e ri. /Alban Bajrami