Shfaqet ish-agjenti maqedonas i dënuar me burg: Nuk jam në arrati, por në udhëtim zyrtar!

Ish agjenti sekret i Shërbimit të Sigurimit të Shtetit, Aleksandar Dinevski nuk është në arrati, siç spekuluan disa mesia, por është në udhëtim zyrtar.

Dinevski sot ka kontaktuar portalin ‘Publikum.mk’ me qëllim për të hedhur poshtë informacionin që gjatë ditës njoftuan disa media të caktuara, sipas të cilave është lëshuar urdhëri nga Gjykata Penale, Danevski është në arrati, përcjell TetovaSot.

Dua ta demantojë informacionin që pretendohet se jam në arrati. Ajo që nuk jam i paisponueshëm dhe se Gjykata Penale pas meje ka aktivizuar urdhër nuk do të thotë se unë kam jam në arrati, por unë jam në një udhëtim zyrtar, përcjell TetovaSot. Ajo që në këtë rast mund të them është se udhëtimi im do të zgjasë më pak se 65 ditë, aq sa zgjati periudha e kohës zyrtare për Sead Koçanin”, tha Dinevski.

Gjykata Penale Shkup ka lëshuar urdhër për ish-agjentin Aleksandar Dinevski dhe Toshe Koshinovski për vuatjen e dënimit me burg për të cilën të dy personat u dënuan në rastin “Spiun”.

Për shkak të spiunazhit, zbulimin e sekreteve shtetërore, Dinevski u dënua fillimisht me një dënim me burg prej 4 vjet e 6 muaj më vonë Gjykata e Apelit ia ka zvogëluar në 3 vjet dhe 6 muaj. Sipas urdhërit, Dinevski duhet të vuaj dënimin me burg edhe për 18 muaj./TetovaSot/