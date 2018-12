Urim SALIHU

Qe njerezve su intereson me nje proteste qofte studentore, qofte partiake,qofte e formave tjera kjo shihet.Pra shihet nga jehona e pjesemarresve sado interpretimeve tjera .Une i them gjerat qe duken, qe jane dhe jo sic dikush deshiron ti kete dhe sheh ato.Dhe e dini pse njerezit nuk protestojne me.Eshte e thjeshte-ata jane harxhuar.Kane vuajtur, jane dermuar ne vitet e pritjes se madhe.E vetmja gje qe mendojne jane ikjet.

Por nje tjeter gje eshte akoma me e tmerrshme.Eshte shfaqja e fytyres tjeter te LSDM-se.Ajo po rikthen hijet e frikshme te se shkuares dhe kete e ben permes personazheve te shitur te ceshtjes shqiptare duke u dhene atyre funksione qofte si keshillltare,qofte si rektore dhe ne shume forma tjera.Ata ne fillim na morrem mijera vota, pastaj po na marrin me ” buzeqeshje” dhe ne emer te pajtimit institucionet dhe ne fund do na marrin krejt .Dita kur partite shqiptare do vajtojne kur te shohin se sa poshte kane rene, qe te gjitha partite , do te jete si funeralet pa buje, qe percjellin njerezit per ne banesat e fundit dhe ata qe jane ne ato funerale mund t’i numerosh neper gishta.