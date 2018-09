Shilegov: Fasada të reja për shkollat e mesme dhe transport falas për të gjithë nxënësit e shkollave të mesme

Gjimnazi “Orce Nikollov” është një nga shkollat e mesme që në vitin e ri akademik do të ketë fasadë efikase elektrike në pajtim me standardet bashkëkohore për racionalizimin dhe kursimin e energjisë elektrike.

Siç sqaroi sot në konferencë për shtyp Kryetari i Bashkisë së Shkupit Petre Shilegov, në gjimnazin “Orce Nikollov ” punohet në rikonstruktimin e fasadës përmes sanimit pjesëve të shtyllës, vendosja e fasadës “demit” në pjesët ku mungon dhe freskimi i ngjyrave të tullave, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Në kuadër të rikonstruktimit të gjimnazit bëhet edhe ndryshimi i bankave dhe karrigeve, rikonstruktimi i sipërfaqes tek klasat, vendosja e begatonit në parking dhe pesë ndriçues të ri për ndriçim të jashtëm.

Kryetari i Bashkisë së Shkupit Shilegov tha se rikonstruktimi i fasadave i përfshin të gjithë shkollat që kanë nevojë.

“Shuma e mjeteve për këtë qëllim është thuajse 60 milionë denarë për 19 shkolla, që do të marrim fasada energjetike, restaurim të çative, ngrohje dhe elektrikë”, tha Shilegovi duke shtuar se një pјеsë e shkollave do të fillojnë me adaptimin e banjove për personat me nevoja të veçanta.

Këto mjete, siç tha Shilegovi, janë siguruar nga mjetet që ishin të parashikuara për projektin “Shkupi 2014”.

“Deri tani transortin e kanë shfrytëzuar rreth 20 mijë nxënës që jetojnë më larg se 2.5 kilometra nga vendi ku mësojnë. Këtë vit arsimor transport falas do të mund të shfrytëzojnë 2000 mijë nxënës, gjegjësisht të gjithë nxënësit”, tha Shilegov./Telegrafi/