“Me sulmin në Kuvend u kryen vepra të rënda penale. Ndodhi kërcënim terrorist i rendit kushtetues dhe sigurosë, u bë tentim për vrasje ndaj deputetëve, u sulmuan gazetarët dhe të punësuarit në Kuvend. Duhet të ketë zgjidhje të shpejtë dhe efikase të veprave penale. Këtë e pret gjithë opinioni i Maqedonisë dhe ai ndërkombëtar”, u shpreh Shilegov.

Ai shpreson se Gjorge Ivanov do të veprojë në pajtim me Kushtetutën dhe se do të vendosë për të mirën e qytetarëve