Shkëlqen ne Bursa te Turqise shfaqja”Bjondi-Qeni” i teatrit shqiptar -Shkup

Me ftese te festivalit nderkombetar ku morren pjese gjitha shtetet e Ballanit,pjese e ketij edicioni ishte edhe shfaqja “Bjondi-Qeni” ne regji te regjisorit turk Volkan Çetinkaya.

Ylber Murtezi dhe Ibrahim Xhemaili me aktrimit e tyre dhe duartrotkitjet frenetike,deshmuan s’e jane aktorë te kalibrit te larte.Prezantimi i teatrit shqiptar-Shkup eshte ne vazhden e bashkepunimit disavjecar me festivalet e mirnenjohura ne Turqi.

Vlen te theksohet se kjo shfaqje gati dy vite me rradhe ende luhet ne repertorin e ketij instirucioni.Tema e kesaj shfaqjeje ngerthen burgosjet e padrejta ,si dhe ” vetvrasjet e dyshimta ” qe ndodhin brenda burgjeve