Mikaela Shiffrin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës shënoi fitore në disiplinën e supersllallomit të madh, që u zhvillua në Lake Louise të Kanadasë. Skiatorja amerikane ka qenë shumë më e mirë se rivalet, duke e zënë vendin e parë me kohë të kaluar për 1:19.41 minutë ose për 77 qindtat më e shpejt se Ragnhild Mowinckel nga Norvegjia. Viktoria Rebensburg nga Gjermania zuri vendin e tretë me 83 qindtat e kohës më të dobët se vendi i parë dhe për një qindtën ka qenë më e shpejt se pozita e katërt Ramona Siebenhofer nga Austria. Lara Gut-Behrami renditet në vend të tetë me kohë më të dobët për 98 qindtat se Shiffrin. Shiffrin udhëheq me 489 pikë në renditjen e përgjithshme të Kupës së Botë, duke lënë pas Gisin me 251.

