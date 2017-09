Shkëlzen Doli-“Albanian Soul” me 23 shtator në Sheshin Skëndërbej

Në 23 shtator violinisti shqiptar i Filarmonisë Vjenës Shkëlzen Doli, në sheshin “Skëndërbej” sjell një show muzikor unik me bazë muzikën shqiptare,të kosovës, si dhe këngët qytetare të shqipërisë së mesme,këngët qytetare të kosovës, të shqipërisë së jugut, të veriut të shqipërisë ,muzikën calabrese, valse,tango, flamenco.

Show të ngjashëm muzikor të tillë realizon prej 1 dekade violinisti Andre Rieu në qytezën e tij në Maastricht në Hollandë, ku prej 6 vitesh kërkesat për të qenë në eventin e Rieu kanë kaluar pritshmëritë duke thyer dhe rekord botëror.

Shkëlzen Doli me projektin e tij “Albanian Soul” synon të bëjë promovimin më të madh të muzikës shqiptare jashtë kufinjëve. Eventi i datës 23 shtator pritet të jetë dhe një nga eventet më të mëdha të organizuara në Tiranë. Muzika e përzgjedhur, dhe show nga maestro Doli është ideuar të jetë për të gjithë grupmoshat dhe të gjithë artëdashësit. Pjesë e orkestrës do të jenë edhe instrumentistë nga Vjena si dhe në piano do të luaj një prej pianistëve më të talentuar në botë, i vlerësuar dhe me disa çmime ndërkomëtare.

Realizimi teknik do të jetë në bashkëpunim staf Austriak, Gjerman dhe Shqiptar. Biletat e eventit prej 1 jave janë në treg në sportelet e Western Union në të gjithë Shqipërinë, si dhe në Kosovë dhe Maqedoni, si dhe online në

www.myticket.al

<img class=”alignnone size-medium wp-image-51486″ src=”http://www.lajm.tv/wp-content/uploads/2017/09/21361170_10155715328047299_67905337_n-300×179.jpg” alt=”21361170_10155715328047299_67905337_n” width=”300″ height=”179″ /> <img class=”alignnone size-medium wp-image-51487″ src=”http://www.lajm.tv/wp-content/uploads/2017/09/21397104_10155715327992299_641959460_n-300×247.jpg” alt=”21397104_10155715327992299_641959460_n” width=”300″ height=”247″ /> <img class=”alignnone size-medium wp-image-51488″ src=”http://www.lajm.tv/wp-content/uploads/2017/09/shkelzen-doli-300×160.jpg” alt=”shkelzen doli” width=”300″ height=”160″ />